Haberler Magazin Videoları Doğum yapan Aslışah Alkoçlar son haliyle büyüledi! Karın kası şovunu gören şaştı kaldı

Doğum yapan Aslışah Alkoçlar son haliyle büyüledi! Karın kası şovunu gören şaştı kaldı

Doğum yapan Aslışah Alkoçlar son haliyle büyüledi! Karın kası şovunu gören şaştı kaldı
01.03.2022 18:51

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:54
Başkan Erdoğan, Hollanda...
Ana Sayfa 01:05
Esra Erol'da programına çıkıp...
Ana Sayfa 00:31
ABD'nin ikiyüzlüğü
Ana Sayfa 00:58
İşte Rus askerlerinin...
Ana Sayfa 01:35
Rusya Ukrayna savaşına...
Ana Sayfa 00:25
Rus askerlerine sivil direniş
Ana Sayfa 00:17
Final çanları bu kez...
Ana Sayfa 00:10
Çağla'dan üzen haber! Sosyal...
Ana Sayfa 00:39
Ukrayna’da halk, Rus tankının...
Ana Sayfa 00:14
Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus...
Ana Sayfa 04:17
Alman Milletvekili: Ruslar 15...
Ana Sayfa 00:17
Esenyurt'ta taksiciye silahlı...

Doğum yapan Aslışah Alkoçlar son haliyle büyüledi! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, 2021'in Şubat ayında Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Ender-Gülşah Alkoçlar çiftinin kızları Aslışah Alkoçlar, geçen sene ekim ayında ise oğlu Cem'i kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşamıştı. Özel hayatı ve anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzerliğiyle sık sık gündem olan Alkoçlar, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Art arda paylaşımlarda bulunan çiçeği burnunda anne Alkoçlar'ın karın kaslarını sergilediği pozları görenleri şaşkına çevirdi. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Sinem Kobal da Alkoçlar'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte Aslışah Alkoçlar'ın o sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

Magazin Videoları
SON DAKİKA