Doğum yapan Aslışah Alkoçlar son haliyle büyüledi! Karın kası şovunu gören şaştı kaldı

Doğum yapan Aslışah Alkoçlar son haliyle büyüledi! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, 2021'in Şubat ayında Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Ender-Gülşah Alkoçlar çiftinin kızları Aslışah Alkoçlar, geçen sene ekim ayında ise oğlu Cem'i kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşamıştı. Özel hayatı ve anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzerliğiyle sık sık gündem olan Alkoçlar, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Art arda paylaşımlarda bulunan çiçeği burnunda anne Alkoçlar'ın karın kaslarını sergilediği pozları görenleri şaşkına çevirdi. Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Sinem Kobal da Alkoçlar'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte Aslışah Alkoçlar'ın o sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...