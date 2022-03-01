Songül Karlı'dan göz kırpmalı paylaşım! Sosyal medya yıkıldı

Songül Karlı'dan göz kırpmalı paylaşım! Geçen günlerde İbo Show'a konuk olan ve göğüs dekolteli kıyafetiyle programa damga vuran Songül Karlı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, beyaz tişörtüyle sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımsa Karlı'nın son hali beğeni topladı. İşte Songül Karlı'nın takipçilerine göz kırptığı o paylaşımı...