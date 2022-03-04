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Başrolde rüküşlük! Farah Zeynep Abdullah eleştirilerin hedefinde! "En azından ütü yapsaydınız"

Başrolde rüküşlük! Farah Zeynep Abdullah eleştirilerin hedefinde! "En azından ütü yapsaydınız"
04.03.2022 09:04

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Farah Zeynep Abdullah ile Hazal Kaya, önceki akşam başrolünde yer aldıkları projelerin galasındaydı. Her iki güzel oyuncu da kıyafet seçimleriyle sosyal medyada eleştiri topladı.

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Önceki akşam düzenlenen iki ayrı galaya, 'rüküşlük' damgasını vurdu. Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı 'Bergen' filminin galası Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

Abdullah'ın bu özel gece için tercih ettiği kıyafet, hiç beğenilmedi. Geceye su yeşili renginde bir takımla katılan güzel oyuncu, kısa saçlarını da farklı bir tarzda ördürdü.

Farah Zeynep Abdullah için sosyal medyada "Kendisini çirkinleştirmek için büyük uğraş vermiş", "En azından ütü yapsaydınız" gibi eleştiriler yapıldı.

'DÜĞMELERİ AÇIK KALMIŞ'
Bu arada güzel oyuncu, Bergen'in hayatını filme oyunculuğuyla damgasını vururken galadaki şu sözleriyle de büyük alkış aldı: "Filmin en sevdiğim yönü de Bergen'in hayatındaki o adamın adı yok. O adam aramızda. O bir canavar." Aynı saatlerde Beyoğlu'ndaki bir otelde Hazal Kaya'nın başrolünde yer aldığı bir dizinin gala yemeği vardı. Geceye straplez bir kıyafetle başlayan Kaya'nın after party için tercih ettiği pantolon oldukça rüküş bulundu. Hazal Kaya'ya "Pantolonun düğmeleri açık kalmış" yorumları yapıldı.

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