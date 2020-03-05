Dizi aşkı gerçek oldu! Miray Daner, Kubilay Aka'nın ihanetini çabuk atlattı! Sevgilisi Boran Kuzum ile sosyal medyada... 05.03.2020 13:21

Kubilay Aka tarafından uğradığı ihanetin ardından eski rol arkadaşı Boran Kuzum ile aşk yaşamaya başlayan Miray Daner, sosyal medyadan ilişkisini ilan etti. İlk olarak 19 Şubat'ta Miray Daner ile Boran Kuzum'un aşk yaşadığı haberini çıkardıktan kısa bir süre sonra yaşanan bu gelişme Daner hayranlarını bir hayli sevindirdi. İşte eski rol arkadaşları Boran Kuzum ile Miray Daner'in aşk ilanı...

Takvim'in Miray Daner ile Boran Kuzum'un aşka yelken açtığı haberi, genç oyuncuların hayranları arasında sevinç yaratmıştı. 19 Şubat'taki haberimizin ardından sessiz kalan ikiliden önceki gün ilişkiyi doğruyan bir hamle geldi. Kuzum, Paris'ten fotoğrafını paylaştı.

Başarılı oyuncunun bu karesine de Miray Daner, 'Boran' yazıp yanına da gözlerinden yıldızlar çıkan emoji koydu. Boran Kuzum'un yaptığı üç kalp emojili karşılık ise "İlan-ı aşk" dedirtti.



Genç oyuncuların aşk haberinin hemen arkasından Instagram'da yaptığı karşılıklı romantik yorumlara "Sonunda aşklarını ilan ettiler" mesajları yağdı.