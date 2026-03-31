Son dönemde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı gerilimlerle magazin gündeminden düşmeyen Dilan Çıtak Tatlıses, rotayı Amerika'ya kırdı. Survivor macerasının ardından ABD'ye yerleşen ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

"Bugün bir delilik yaptım"

Miami'de gününü gün eden Dilan Çıtak, son paylaşımıyla takipçilerini adeta ters köşe yaptı. "Bugün bir delilik yaptım" notuyla buz dolu suyun içine girdiği anları paylaşan Tatlıses, soğuğa meydan okudu. Takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan o anlarda, şarkıcının cesareti takdir topladı.

Miami gecelerinde Dilan Çıtak rüzgarı

Sadece sosyal medya paylaşımlarıyla değil, iş hayatıyla da Miami'de aktif olan Çıtak, bölgedeki popüler mekanlarda sahne almaya başladı. Bu cumartesi için iddialı bir konser duyurusu yapan ünlü isim, "Ritim yükseliyor, eğlence zirve yapıyor. Bu geceyi kaçırmayın!" diyerek hayranlarını davet etti.

Sosyal medyada yorum yağdı

Miami atmosferine kısa sürede uyum sağlayan Dilan Çıtak'ın paylaşımlarına, "Tatlıses genini konuşturuyor", "Miami sana yaramış" gibi yorumlar gelirken, buzlu su videosu kısa sürede viral oldu. Şarkıcının Amerika'daki kariyer basamaklarını hızla tırmandığı görülüyor.