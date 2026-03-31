Aslı Bekiroğlu’nun gözyaşları: "Tıbbi hata hayatımı kararttı!"
Yanlış operasyon sonucu sağlığını kaybeden ve bugüne kadar tam altı kez bıçak altına yatmak zorunda kalan Bekiroğlu, bir operasyonun daha kapıda olduğunu duyurarak sevenlerini derinden sarstı. Yaşadığı fiziksel ve psikolojik yıkımın ardından sessizliğini bozan ünlü oyuncu, sorumlular hakkında yasal süreci başlattığını açıkladı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklamalarda Bekiroğlu, "İki yılım çalındı" diyerek adalet arayışını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. İşte Aslı Bekiroğlu'nun herkesi ağlatan o açıklamaları ve sağlık durumuna dair son detaylar...