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Deniz Seki bornozlu pozuyla sosyal medyayı salladı! 36 bedene ulaşan Deniz Seki'yi görenler 'özüne döndün' diyor

Deniz Seki bornozlu pozuyla sosyal medyayı salladı! 36 bedene ulaşan Deniz Seki'yi görenler 'özüne döndün' diyor
22.03.2021 11:38
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Deniz Seki bornozlu pozuyla sosyal medyayı salladı! 36 bedene ulaşan Deniz Seki'yi görenler, 'özüne döndün' diyor... 2.5 ayda 22 kilo veren ve son görünümüyle dikkat çeken Deniz Seki'nin "Erkek olsam kendime aşık olurdum" açıklaması geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşmüş, Seki ise değişimi hakkında "Eski Deniz'i sevmiyordum. Onu yolladım, yeni Deniz'i getirdim" demişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren 50 yaşındaki Deniz Seki, bornozlu paylaşımıyla bir kez daha sosyal medya gündeminde. Aldığı fazla kilolardan kurtulan Deniz Seki'nin son haline bakın...


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