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Hande Erçel'in sevgilisi Murat Akdoğan'ın Murat Dalkılıç ile görüntüleri ortaya çıktı! Aynı uçakta yan yana...

Hande Erçel'in sevgilisi Murat Akdoğan'ın Murat Dalkılıç ile görüntüleri ortaya çıktı! Aynı uçakta yan yana...
22.03.2021 12:59
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Hande Erçel'in sevgilisi Murat Akdoğan'ın Murat Dalkılıç ile aynı uçakta görüntüleri ortaya çıktı! Aynı uçaktalar... Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel'in adı sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılıyordu. Öyle ki son dönemde ikili hakkında 'geceyi beraber geçirdiler' haberleri de gündemde yer almıştı. Tüm bu iddiaların tersine ikili her zaman aşkı reddetti. Şimdi ise Hande Erçel'in Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı iddia ediliyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen çift hakkında kulislerde dolaşan iddialar ise şoke eden cinsten...


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