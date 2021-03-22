Pınar Altuğ Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını ifşa etti! "Senden seks bekleyen bir adam var"

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ Yağmur Atacan'la yatak odası sırlarını ifşa etti! Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki 9 yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu Pınar Altuğ, hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı. Oyuncu Yağmur Atacan'la yaptığı evlilik, aralarındaki yaş farkı yüzünden hep magazin haberlerine konu oldu. Gelen çirkin yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çeken ve olumsuz yorumları artık umursamadığını ifade eden Pınar Altuğ, mutlu evliliğine dair sırlarını açıkladı.

Yılların iyi davrandığı ünlülerden Pınar Altuğ Hürriyet Pazar'dan Hakan Gence'ye konuştu. Özel hayatı ve işiyle ilgili konuşan Altuğ'dan samimi itiraflar geldi. İşte o röportaj....

◊ Seninki nasıl bir hayattı?

Başarılı, alkışlarla dolu. Hep haneye artılar yazılmış bir hayat oldu. Keşkelerim yoktur. Kendimle, olduğum yerle, kazandıklarımla, kaybettiklerimle, yaşımla çok mutluyum.

◊ Hakkında bilinen en büyük yanlış ne sence?

Genelde soğuk zannediyorlar, tanıştıktan sonra öyle olmadığımı söylüyorlar. Bir de herkes beni çok şişman zannediyor. Boyum 1.74, minyon değilim, oldukça geniş omuzluyum. Ama daha beni gerçekte görüp de şaşırmayan yok. Televizyonda yaşım da daha büyük görünüyor.

◊ 40'lı yaşlarla libido azalıyor mu?

O kişiyle alakalı. Bizde gün geçtikçe her şey daha iyiye gidiyor. Daha mı tecrübeleniyoruz, bilmiyorum. Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi. Libido da bununla bağlantılı. Ne genç arkadaşlarım var, "Ay şimdi onu mu yapacağız" diyorlar, yapıver işte, hallediver (gülüyor). Hep iç ritmi yüksek ve enerjik bir kadın oldum. Dolayısıyla 40'lı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi, sadece bir rakam. Bu arada dolu dolu 46 yani, söyleyebiliriz de.

◊ Seks, hayatında nerede?

Seks önemlidir. Çünkü seks olmadığı zaman, aşk ve tutku düşmeye başlar. Sadece seksle de olmaz. Eve geldiğinde sadece yatakta güzel vakit geçiriyorsan bu bir zaman sonra sıkıcı olur. Dolayısıyla devamında iyi geçinmeli, ortak paylaşımların olmalı.

BİR TARAFTA MEME BEKLEYEN BİR BEBEK, DİĞER TARAFTA SEKS BEKLEYEN BİR ADAM VAR

◊ Aşk kadını mısın?

Evet, aşk benim için çok kuvvetli bir şey. Âşık olursam gözüm kararır ve peşinden giderim.

◊ Yağmur (Atacan) seni bir gün şak diye öpmüş ve her şey öyle başlamış…

Aynı setteydik. İkimiz de birbirimize meyilliydik. Benim ayrı giyinip soyunduğum odam vardı. Kapıyı çaldı, odada kimse yoktu. Öpüverdi. İyi ki de öpmüş.

◊ 15 senedir berabersiniz. 13 senedir evlisiniz. Mutlu birlikteliğin sırrı ne?

Bütünü hiç bozmamak; sevgi, saygı, arkadaşlık, güven ve seks… Bir de sonra altın top geliyor… Çocuğunuz oluyor ve her şey daha güzel oluyor.

◊ Uzun evliliklerinde sonunda aşk da seks de biter, ilişki dostluğa döner derler. Doğru mu?

Yok, bizde tutku sönmedi. Ama bebek dünyaya geldiğinde, ilk iki sene evlilik darbe yiyor.

◊ Neden?

Bir tarafta senden meme, pışpış bekleyen bir bebek var, diğer tarafta senden seks bekleyen bir adam var. Ben özbakımından vazgeçen bir kadın olmadım, yine de insansın, gücün yetmiyor. Ama bebeğin sorunları ortadan kalkıp daha düzene girmiş bir hayat başladığında, eğer kocanı da seviyorsan, yine onun kollarında, koynundasın.