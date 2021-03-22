Deniz Seki bornozlu pozuyla sosyal medyayı salladı! 36 bedene ulaşan Deniz Seki'yi görenler 'özüne döndün' diyor
Deniz Seki bornozlu pozuyla sosyal medyayı salladı! 36 bedene ulaşan Deniz Seki'yi görenler, 'özüne döndün' diyor... 2.5 ayda 22 kilo veren ve son görünümüyle dikkat çeken Deniz Seki'nin "Erkek olsam kendime aşık olurdum" açıklaması geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşmüş, Seki ise değişimi hakkında "Eski Deniz'i sevmiyordum. Onu yolladım, yeni Deniz'i getirdim" demişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren 50 yaşındaki Deniz Seki, bornozlu paylaşımıyla bir kez daha sosyal medya gündeminde. Aldığı fazla kilolardan kurtulan Deniz Seki'nin son haline bakın...
Uzun zamandır fit görünümü ve sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarıyla dillerden düşmeyen şarkıcı Deniz Seki, fotoğraflarında photoshop olup olmadığı hakkında bilgi veren Seki, "Hepsi gerçek. Zaten eski Deniz'i sevmiyordum. Onu yolladım, yeni Deniz'i buraya getirdim. Bunun içinde photoshop falan gibi şeyler aramayın. Bacaklarım, vücudum incecik. Çok şükür, olmam gereken kıvama geldim. Yakında da görürsünüz zaten. Şu an pandemi nedeniyle çok fazla ortaya çıkmayı istemiyorum. Kendime de dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü hasta bir annem var, kendimi muhafaza ediyorum" demişti.
"GÖĞÜS OPERASYONU GEÇİRDİM"
Estetikten, zayıflama sürecine kadar merak edilenleri anlatan ünlü şarkıcı, "Göğüs operasyonu geçirdim. Doku toplattım. Minik bir estetik. O da normal, 50 yaşındayım. Yoksa Fransız askısı falan yok yani. Çünkü çok zayıfladım. Şeyda Coşkun hayatıma giren sihirli değneğim oldu. Tabii, çok zorlu bir yoldu. Ama Şeyda çok disiplinli. Bana da bu konuda disiplinli olmayı öğretti. Beslenmeyi ve sporu çok sağlıklı şekilde hayat tarzıma dönüştürecek biri haline getirdi beni. Antidepresan alıyordum. Onu bile bıraktırdı." diye konuştu.