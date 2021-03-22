Deniz Seki bornozlu pozuyla sosyal medyayı salladı! 36 bedene ulaşan Deniz Seki'yi görenler, 'özüne döndün' diyor

"GÖĞÜS OPERASYONU GEÇİRDİM"

Estetikten, zayıflama sürecine kadar merak edilenleri anlatan ünlü şarkıcı, "Göğüs operasyonu geçirdim. Doku toplattım. Minik bir estetik. O da normal, 50 yaşındayım. Yoksa Fransız askısı falan yok yani. Çünkü çok zayıfladım. Şeyda Coşkun hayatıma giren sihirli değneğim oldu. Tabii, çok zorlu bir yoldu. Ama Şeyda çok disiplinli. Bana da bu konuda disiplinli olmayı öğretti. Beslenmeyi ve sporu çok sağlıklı şekilde hayat tarzıma dönüştürecek biri haline getirdi beni. Antidepresan alıyordum. Onu bile bıraktırdı." diye konuştu.