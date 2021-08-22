Haberler Magazin Videoları Demet Özdemir sütyensiz paylaşımıyla yürek hoplattı!

Demet Özdemir sütyensiz paylaşımıyla yürek hoplattı!

Demet Özdemir sütyensiz paylaşımıyla yürek hoplattı!
22.08.2021 09:41
Ana Sayfa 01:38
'Daire 16' videosuyla gündem...
Ana Sayfa 00:26
22 Ağustos koronavirüs tablosu
Ana Sayfa 00:39
Çağla Şıkel'inn cesur...
Ana Sayfa 06:30
Tarihi Kontoskalion Limanı...
Ana Sayfa 00:16
3 PKK/YPG'li terörist artık...
Ana Sayfa 01:42
"Apo'nun özgürlüğü için...
Ana Sayfa 00:14
Analı kızlı gündem! Sibel Can...
Ana Sayfa 03:07
N'Sakala'nın son durumu belli...
Ana Sayfa 00:31
Şeyma Subaşı’ndan cesur...
Ana Sayfa 00:15
Konserde göğsü açılan Sibel...
Ana Sayfa 00:53
Beşiktaş, Gaziantep FK ile...
Ana Sayfa 00:58
Meme kanseri kanserini yenen...

Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Hemen hemen her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başaran Özdemir, geçen günlerde mavi süper mini elbisesi ile verdiği pozla çok konuşulmuştu. Elbisesinin içine sütyen giymeyen oyuncu, uzun süre gündemde kalmıştı. Özdemir şimdi ise pembe ceketi ile verdiği pozlarla olay oldu. Ceketinin içine sütyen dışında bir şey giyemeyen Özdemir'in paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı....


Magazin Videoları
SON DAKİKA