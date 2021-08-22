Demet Özdemir sütyensiz paylaşımıyla yürek hoplattı!

Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Hemen hemen her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başaran Özdemir, geçen günlerde mavi süper mini elbisesi ile verdiği pozla çok konuşulmuştu. Elbisesinin içine sütyen giymeyen oyuncu, uzun süre gündemde kalmıştı. Özdemir şimdi ise pembe ceketi ile verdiği pozlarla olay oldu. Ceketinin içine sütyen dışında bir şey giyemeyen Özdemir'in paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı....