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Gülşen Bubikoğlu doğal halini paylaştı! Hayranları mest etti…

Gülşen Bubikoğlu doğal halini paylaştı! Hayranları mest etti…
22.08.2021 00:47 - Son Güncelleme: 22.08.2021 00:51
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Özellikle Tarık Akan ile çektiği filmlerle akıllara kazınan Yeşilçam'ın güzeller güzeli oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Hemen hemen her paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başaran Bubikoğlu, son yayınladığı fotoğrafla magazin gündemine yine bomba gibi düştü. Rengarenk kıyafeti ile objektif karşısına geçen oyuncunun, paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken 'Yıllara meydan okuyor', 'Hala çok güzel' yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımı....


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