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Sibel Can'ın göğsü açıldı kızı Melisa yeni yaşını kutladı! Anne - kız magazin gündemine bomba gibi düştü işte o anlar...

Sibel Can'ın göğsü açıldı kızı Melisa yeni yaşını kutladı! Anne - kız magazin gündemine bomba gibi düştü işte o anlar...
22.08.2021 09:41 - Son Güncelleme: 22.08.2021 09:42
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Sibel Can'ın göğsü açıldı kızı Melisa yeni yaşını kutladı! Anne - kız magazin gündemine bomba gibi düştü o anlar sosyal medya gündeminde de en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Bodrum konserinde talihsiz bir kaza yaşayan Sibel Can, derin dekolteli kıyafetinin azizliğine uğradı, göğsü açıldı. Verdiği frikik ile adından söz ettiren Sibel Can, yaşadığı kaza dışında Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural ile de adından söz ettirdi. Bugün 27. yaş günü olan Melisa Ural, kardeşleri ve arkadaşları ile birlikte önceki akşam evde küçük bir kutlama yaptı. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti, anne - kız kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.


Önceki akşam Bodrum'da sahne alan Sibel Can, geçirdiği talihsiz kaza ile adından söz ettirirken, kızı Melisa Ural ise doğum günü partisi ile gündeme geldi. İşte o anlar...

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