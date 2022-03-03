Çapkın Sosa! Fenerbahçeli futbolcu Fikret Orman'ın yeğeni ve Özlem Yıldız'la gecelerde yakalandı! İşte Jose Sosa'yı yakan görüntü

Jose Sosa'nın çapkınlığı gündem oldu. İki çocuğunun annesi eşi Carolina Alurralde'dan geçtiğimiz yıl ayrılan Fenerbahçeli Jose Sosa gecelerde.Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa otel çıkışı görüntülenince katıldığı etkinlikte dans ettiği Fikret ormanın yeğeni Gamze Orman'ı ve Özlem Yıldız'ı aracına almadı. Sosa'nın alkol şişesini saklamaya çalışması ve yanında bulunan kadın arkadaşına yapılan uyarı dikkat çekti. Fenerbahçe Yönetimi'nin bu görüntüler sonrasında Jose Sosa ile özel bir görüşme gerçekleştirmesi ve ceza vermesi bekleniyor.