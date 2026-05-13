Yakıt tankındaki patlama anı kamerada: 20 metre yükseklikteki işçinin savrulduğu feci an"

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde bulunan Aves Enerji Dolum Tesisleri'nde meydana gelen olayda, bir yakıt tankında henüz belirlenemeyen bir sebeple şiddetli bir patlama yaşandı. Patlama sırasında tankın üzerinde çalışma yapan 47 yaşındaki işçi Süleyman Güner, yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.Hastaneye kaldırılan Güner, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.