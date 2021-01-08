Akıncı'nın başına buyruk hareket eden Komiser Cüneyt'i şaşırttı! Yılmaz Bayraktar meğer...

Başına buyruk hareket etmeyi seven, ele avuca sığmayan Komiser Cüneyt, Akıncı dizisinde aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen karakteri ile dikkat çekiyor. Akıncı'nın Cüneyt komiseri Yılmaz Bayraktar Instagram'da 'Bugün günlerden Akıncı' paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırırken, başarılı oyuncu hakkında her şey merak ediliyor. Akıncı'nın başına buyruk hareket eden Komiser Cüneyt'i Yılmaz Bayraktar nereli, kimdir?

Akıncı'nın başına buyruk hareket eden Komiser Cüneyt'i şaşırttı! Yılmaz Bayraktar, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerine Akıncı mesajı verirken, başarılı oyuncu hakkında her şey büyük bir merakla araştırılıyor.

2. bölümde Akıncı ile karşı karşıya gelen Cüneyt komiser, aksiyon dolu nefes kesen sahneleriyle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitleyecek.

YILMAZ BAYRAKTAR KİMDİR?

23 Aralık 1984 tarihinde dünyaya gelen Yılmaz Bayraktar 36 yaşındadır. Lise ve oyunculuk eğitimlerini tamamladıktan sonra Almanya'da da birçok projede yer alan Bayraktar, Türkiye'ye Tatar Ramazan dizisi ile geldi ve izleyicilerin karşısına çıktı. Akabinde Çılgın Dershane Üniversite filminde de boy göstermeyi başaran Bayraktar NTC Medya ile Akıncı dizisi için masaya oturmuştur.