‘Büyük aşk bitti mi’ Mehmet Dinçerler'le evlilik hazırlığı yapan Hadise’nin sosyal medyasını gören şoke oldu!

Mehmet Dinçerler'le evlilik hazırlığı yapan Hadise’nin sosyal medyasını gören şoke oldu! Oyuncu Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler’le yeni bir aşka yelken açan Hadise, geçen haftalarda sevgilisinin evlilik teklifine ‘evet’ yanıtını vermişti. Daha sonra ise müstakbel görümcesinin düğün törenine katılan Hadise için ‘Aileye girdi’ yorumları yapılmıştı. Çift aşklarına doludizgin devam ederken Hadise’nin sosyal medya hesabındaki bir detay akıllara ‘Büyük aşk bitti mi’ sorusunu akıllara getirdi. İşte ayrıntılar...