Saplantılı hayranı Serenay Sarıkaya'ıyı korkutmaya devam ediyor! Korunmak için ultra güvenlikli...

Geçtiğimiz hafta saplantılı bir hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya, soluğu karakolda almıştı.







O günden beri korkuyla yaşayan güzel oyuncu, evini ve arabasını değiştirmeye karar verdi. Daha güvenli bir evde yaşamak isteyen Sarıkaya, Beykoz'da lüks bir siteden ev baktı.







Yaşadığı olayın şokunu, "Evime kadar gelip böyle ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim açıkçası.Korkmaya başlıyorum" diyerek anlatan Sarıkaya'nın evi iyice deşifre oldu.







Önceki gün de yakışıklı oyuncu Burak Deniz, Sarıkaya'nın Bebek sırtlarındaki evinden çıkarken objektiflere yakalandı.







ZENGİNLERE KOMŞU

Yaşanan bu son olayın da tuz-biber olmasıyla Sarıkaya, jet hızıyla yeni ev arayışına girdi.







Önceliği güvenlik olan Sarıkaya, Türkiye'nin en zenginlerinin oturduğu Beykoz'daki bir lüks siteye taşınmaya karar verdi.







Şu an kendisine uygun bir ev için emlakçıdan haber bekleyen Sarıkaya, evi bulur bulmaz taşınacak.







Güzel oyuncunun arabasını da değiştireceği öğrenildi.







SAPLANTILI HAYRANINDAN ŞOK EDEN İFADE: ALLAH HUZURUNDA BİZ EVLİYİZ

Serenay'ın saplantılı hayranı Tayfur Demirtaş, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.







Tayfur Demirtaş, emniyette verdiği ifadesinde Sarıkaya ile Allah nezdinde evlendiklerini iddia etti.