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Lale Manço Ahıskalı eşi Barış Manço'nun ölüm yıl dönümünde çok özel açıklamalar yaptı

Lale Manço Ahıskalı eşi Barış Manço'nun ölüm yıl dönümünde çok özel açıklamalar yaptı
01.02.2022 19:33

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Barış Manço'nun sırrını oğlu açıkladı yıllarca yanlış bilmişiz meğer! Onsuz tam 23 yıl geçti eşi Lale Manço Ahıskalı da tüm gerçekleri anlattı... Barış Manço'nun ölümünün üzerinden tam 23 yıl geçti. Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço, ölüm yıldönümünde yediden yetmişe herkes tarafından unutulmadı. İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943'te dünyaya geldi. Lale Manço Ahıskalı, verdiği özel röportajda ölümünün 23'üncü yıl dönümünde eşi Barış Manço'yu anlattı. "Halkın içinde yaşadı, evde nasılsa sokakta da öyleydi" diyen Lale Manço'nun sözleri dikkat çekti. Daha önce Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıklamış ve hayatından kesitler, hatıralar aktarmıştı. Doğukan Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes oldukça şaşırmıştı.

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