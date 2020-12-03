Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin annesini görenler 'Bu nasıl iş' demekten geri durmadı! Annesi de fenomen çıktı

Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Son dönemde geçirdiği burun estetiği ile aranan ve her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci'nin annesini görenler şaştı kaldı. Selin Genç ve annesinin fotoğrafıını görenler 'Anasına bak kızını al', 'Benzerliğin bu kadarına pes' yorumlarında bulundu. Öte yandan Selin Yeninci'nin annesinin bir estetik ve güzellik uzmanı olduğunu hatırlatmak gerek. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel güzel Saniye'si Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin anneleri.