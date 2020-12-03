Haberler Video Magazin Videoları Hadise çok özledi! Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası Hadise'den gelen paylaşım...

Hadise çok özledi! Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası Hadise'den gelen paylaşım...

Hadise çok özledi! Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası Hadise'den gelen paylaşım...
03.12.2020 22:28
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Koronavirüste son durum
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Evlilik tarihi iple çekilen Hadise ve Kaan Yıldırım, doludizgin aşklarıyla magazin gündeminden düşmezken, ünlü çiftin arasına koronavirüs girdiği iddia edildi. Evlilik haberi beklerken ayrıldıkları iddia edilen Hadise ve Kaan, ilişkileri hakkında olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklamada bulunmazken, ikilinin arasının açık olduğu dedikoduları güçlendi. Koronavirüse yakalanan 35 yaşındaki Hadise ise Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde annesi Gülnihal Açıkgöz'den güzel haberler alan şarkıcı Hadise, anne özlemini sosyal medyada dile getirdi.


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