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Bergüzar Korel anne oldu! İkinci çocuğuna verdiği isimle dikkat çeken Bergüzar Korel meğer...

Bergüzar Korel anne oldu! İkinci çocuğuna verdiği isimle dikkat çeken Bergüzar Korel meğer...

09.03.2020 11:24

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez annelik heyecanı yaşadı. Dün akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getiren Bergüzar Korel'in ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 2010 yılında dünyaya gelen Ali adında bir oğlu daha bulunan Halit Ergenç - Bergüzar Korel çifti ikinci çocuklarına verdiği isimle dikkat çekerken, Bergüzar Korel'in yaşı merak konusu oldu.


Bergüzar Korel ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Oyuncu dün akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift , 3.5 kg 51 cm boyundaki erkek bebeğine "Han" adını verdi.

Doğum sırasında eşi Bergüzar Korel'i yalnız bırakmayan Halit Ergenç duygu dolu anlar yaşadı. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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