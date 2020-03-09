Son dakika... Kerem Bürsin'in Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz yorumu şoke etti! Eski sevgilisini duyunca... 09.03.2020 11:57

Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya ilişkisinde son durum hayranları tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz gün ilk kez objektiflere poz veren Serenay - Cem çiftinin aşkı tam gaz devam ediyor. Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin, Etiler'de bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yedi. Çıkışta muhabirlerle laflayan Bürsin, kendisine gelen Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz sorularına verdiği yanıtla şoke etti.

Kerem Bürsin, Etiler Elbet Steakhouse'da arkadaşlarıyla yemek yedi. Çıkışta muhabirlerle laflayan Bürsin, kendisine gelen Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz sorularına yanıt vermedi. Arkadaşlarıyla yemek yediği restorandan çıkarken gazetecilerle karşılaşan Bürsin, kendisine Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz ilişkisinin sorulması üzerine güldü.

Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın, Cem Yılmaz'la birlikteliği üzerine sorular gelmesinden sıkıldığını belirten oyuncu, "Artık beni bu olaya karıştırmayın" dedi. Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisinin yeni ilişkisi hakkında konuşan ve "Açıkçası konuya dahil olmak istemiyorum. Benimle alakalı bir konu yok. Herkes mutlu olsun, her şey güzel olsun" açıklamasını yapan Bürsin, ikiliye mutluluklar dilemişti. Bunun üzerine Yılmaz da bu sözü Instagram'dan paylaşıp, "Bir bu kalmıştı, iyi oldu" diyerek Bürsin'e göndermede bulunmuştu. Serenay Sarıkaya, oyuncu Kerem Bürsin ile 3,5 yıl aşk yaşamış, ikili ilişkilerini Nisan 2019'da bitirmişti. Ardından bir süre yalnız kalan Sarıkaya, sürpriz bir şekilde Cem Yılmaz'la yeni bir aşka yelken açtı. Daha önce görüntülenmekten kaçan ikili, geçtiğimiz günlerde ilk kez objektiflerin karşısında poz verdi.