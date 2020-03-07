Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları Yasin Obuz ve Evrim arasında ilginç anlar: Öp bir kere 07.03.2020 13:50

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz Yasin Obuz. MasterChef adlı yemek yarışmasıyla tanınan Yasin Obuz'un bir sonraki durağı Survivor olmuştu. İlginç tavırlarıyla dikkat çeken Yasin Obuz ve Gönüllüler Takımının diğer bir yarışmacısı Evrim arasındaki şakalaşma gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

Survivor'ın en çok dikkat çeken isimlerinden bir Yasin Obuz. MasterChef'te olduğu gibi Survivor'da da yerinde duramayan Yasin Obuz'un hedefine bu kez takım arkadaşı Evrim vardı.Survivor 2020'de gönüllüler adına mücadele eden Yasin Obuz, denizde tuttuğu balıklarla takım arkadaşı Evrim Keklik'e şaka yaptı.Survivor'da Evrim'in balıklardan korktuğunu fark eden Yasin, 'öp bir kere' diyerek Evrim'in yüzüne doğru ölü balıkları yaklaştırdı. Büyük korku yaşayan Evrim, bir anda çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Yasin hakkında birçok kez eleştiride bulunan Evrim, bu kez samimi ifadeler kullanarak arkadaşı hakkında, 'Yasin çocuk kalpli bir adam, git gelleri var. Tartışıyoruz ama kavga etmiyoruz' dedi.