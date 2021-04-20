RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Magazin Videoları Aslışah Alkoçlar'ın bebeği göründü! İşte o görüntüler…

Aslışah Alkoçlar'ın bebeği göründü! İşte o görüntüler…

Aslışah Alkoçlar'ın bebeği göründü! İşte o görüntüler…
20.04.2021 00:44
Ana Sayfa 00:47
Hayat’da motosiklet hırsızları...
Ana Sayfa 00:15
Aslışah Alkoçlar'ın bebeği...
Ana Sayfa 00:21
Fransızlar Macron’u...
Ana Sayfa 11:51
Esra Erol'da şoke eden olay!
Ana Sayfa 01:02
Masumlar Apartmanı 30. bölüm...
Ana Sayfa 01:59
Güzel oyuncu Ceren...
Ana Sayfa 01:02
Suriyeli 2 grubun silahlı...
Ana Sayfa 02:37
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:35
Ömer Çelik'ten ‘128 miyar...
Ana Sayfa 04:30
Ömer Çelik: Yunanistan...
Ana Sayfa 00:53
Arka Sokaklar 587. bölüm 2....
Ana Sayfa 03:21
İstanbul'da trafiği kilitleyen...

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın karnı sonunda göründü. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz şubat ayında Kaan Demirağ ile dünyaevine girdi. Gelinlikli hali ile anneannesine benzetilen Aslışah, eşiyle sık sık fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'ın biricik kızları Gülşah Alkoçlar, Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı İbo ile Güllüşah filmiyle hafızalara kazınmıştı. Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar'ın spor yaparken görünen karnı kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.


Magazin Videoları