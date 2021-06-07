Aşkın Tarifi 'Taylan' Alper Saldıran kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Aşkın Tarifi dizisinde Doktor Aşk olarak tabir edilen Taylan karakterine Alper Saldıran hayat veriyor. Peki ama Aşkın Tarifi dizisinde Taylan olarak bilinen Alper Saldıran kimdir, kaç yaşında, instagram adresi ne?

Aşkın Tarifi Doktor Aşk Taylan kimdir?

Nam-ı diğer Doktor Aşk. Narsist, hırslı, istediğini almak için her yolu mubah gören, çevresindeki herkesi manipüle etme becerisine sahip bir adamdır. Taylan, ülkenin en meşhur yaşam koçlarından biridir. Para kazandıkça, gözünü hırs bürümüş ve hep daha fazlasını istemiştir. Sevgisiz ve ilgisiz büyüdüğü için, hayatın şartları bugün onu böyle biri olmaya yöneltmiştir. Aşk konusunda herkese akıl vermeye kalkan Taylan, aslında sadece kendisine aşıktır.

Alper Saldıran kimdir?



Doktor Aşk'a hayat veren Alper Saldıran 16 Eylül 1984 tarihinde dünyaya geldi. Sahneye ilk kez 5 yaşında, anaokulunda oynadığı piyeslerle çıktı; hemen ardından folklore, özellikle Kafkas danslarına yöneldi. İlkokul boyunca hem tiyatroya hem dansa aralıksız devam etti. Turizm Lisesinden mezun olan Alper Saldıran, Marmara Üniversitesi Turizm Bölümü'ne geçiş yaptı ancak okulunun ikinci yılı biterken meslek olarak oyunculuğu seçti.

Üniversite döneminde, Turgut Özakman'ın "Fehim Paşa Konağı" adlı oyununda Yusuf karakterini canlandırdı; bu rolüyle Üniversiteler Arası Tiyatro Yarışmasında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ardından "Bir Dilim Aşk"taki Burak rolüyle ilk televizyon dizisinde yer aldı.

Marmara Üniversitesi'nden ayrıldıktan sonra, 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne burslu olarak başladı. Yeni okulunun 1. sınıfında "Son Dünya" adlı oyunda görev aldı ve Avrupa ile Akdeniz ülkelerini kapsayan Mısır Tiyatro Festivali'ne öğrenci olarak katıldı. Ertesi yıl aynı programa katılan diğer tiyatro öğrencileriyle beraber, "Babil Kulesi" oyununda rol aldı.

Alper Saldıran Rol Aldığı Yapımlar?

Bir Dilim Aşk - Burak - 2004

Kara İnci - Seçkin - 2007

Derman - Tuna – 2008

Melekler Korusun - Barış - 2008

Yerden Yüksek - Feyyaz - 2010

İnsanlar Alemi - Can - 2012

Böyle Bitmesin - Konuk Oyuncu - 2013

Beni Böyle Sev - Ömer - 2013-2015

Kalbim Ege'de Kaldı - Mustafa - 2015

Aşk ve Gurur - Murat - 2017

Bir Aile Hikayesi - 2019 - Erdem Beyaz

Jet Sosyete - 2020 - Tuncay (konuk oyuncu)

Masumlar Apartmanı - 2020 - Uygar

Aşkın Tarifi - 2021 - Doktor Aşk/Taylan Günebakan