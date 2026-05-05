Met Gala'da Eileen Gu rüzgarı: 15 bin baloncuklu elbiseyle geceye damga vurdu!

15 Bin Cam Baloncuk ve 2.550 Saatlik Emek

Yeni bir madalya kazandıktan sadece haftalar sonra Met Gala kırmızı halısında boy gösteren Olimpiyat şampiyonu Eileen Gu, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Çinli sporcu, Iris van Herpen imzalı, üzerinde tam 15 bin adet cam baloncuk detayı bulunan özel tasarım bir elbiseyle kameraların karşısına geçti. Bu eşsiz "Kostüm Sanatı" eserinin tamamlanmasının tam 2 bin 550 saat sürdüğü açıklandı.

Elbiseden Sürekli Baloncuk Çıktı

Tasarımın en çok dikkat çeken ve görenleri hayrete düşüren kısmı ise elbisenin içine yerleştirilmiş olan gizli teknolojiydi. Gu, New York'taki etkinlik alanında yürürken, elbiseye entegre edilen özel bir mekanizma sayesinde etrafa sürekli olarak gerçek baloncuklar saçıldı. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede, bu teknolojik ve sanatsal şov büyük ilgi gördü.

"Kelimenin Tam Anlamıyla Sanat Giyiyorum"

A-liste ünlülerin tuhaf ve dikkat çekici tasarımlarla katıldığı gecede elbisesiyle gurur duyan genç sporcu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Kelimenin tam anlamıyla sanat giyiyorum. Bugün Iris van Herpen tasarımı taşıyorum ve bu çok özel. Bu görünüm tamamen baloncuklarla ilgili. Hareket, doğa, eğlence ve tuhaflık üzerine kurulu bir oyun... Üzerimde 15 bin cam baloncuk var."