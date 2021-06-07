Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe imaj değiştirdi! Yeni haliyle kendine hayran bıraktı… | VİDEO

Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe imaj değiştirdi! Yeni haliyle kendine hayran bıraktı...Ünlü futbolcu Mesut Özil ile mutlu bir evlilik sürdüren ve geçen yıl kızı Eda'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Amine Gülşe, imaj değiştirdi. 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, "Bazen değişiklik gerekir" diyerek yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını boyattı. Tescilli güzelin son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Gülşe'nin yeni imajı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Amine Gülşe'nin son hali…