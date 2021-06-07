Haberler Video Magazin Videoları Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe imaj değiştirdi! Yeni haliyle kendine hayran bıraktı… | VİDEO

Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe imaj değiştirdi! Yeni haliyle kendine hayran bıraktı… | VİDEO

Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe imaj değiştirdi! Yeni haliyle kendine hayran bıraktı… | VİDEO
07.06.2021 23:52
Ana Sayfa 00:39
Kağıthane’de İETT otobüsü kaza...
Ana Sayfa 02:30
Ömer Çelik’ten Ahmet Şık’a...
Ana Sayfa 03:21
Ömer Çelik: Eylem planı...
Ana Sayfa 27:51
Esra Erol’da Piyangocu Bekir...
Ana Sayfa 01:15
Okul bahçesinde bıçaklanarak...
Ana Sayfa 00:52
Görese Dağı'ndaki yangın devam...
Ana Sayfa 00:54
Kurbağalıdere de "deniz...
Ana Sayfa 01:40
Helin Kandemir annesinin hık...
Ana Sayfa 02:20
Hamsik Trabzonspor yolunda! Ön...
Ana Sayfa 04:16
1915 Çanakkale Köprüsü'nde...
Ana Sayfa 01:10
Ankara'da kritik toplantı!...
Ana Sayfa 02:59
Sokak ortasında darbedilen...

Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe imaj değiştirdi! Yeni haliyle kendine hayran bıraktı...Ünlü futbolcu Mesut Özil ile mutlu bir evlilik sürdüren ve geçen yıl kızı Eda'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Amine Gülşe, imaj değiştirdi. 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, "Bazen değişiklik gerekir" diyerek yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını boyattı. Tescilli güzelin son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Gülşe'nin yeni imajı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Amine Gülşe'nin son hali…


Magazin Videoları