Oyuncu Meltem Yılmazkaya’nın çocukluk fotoğrafları şaşırttı! Görenler 'Hiç değişmemişsin' dedi

Oyuncu Meltem Yılmazkaya’nın çocukluk fotoğrafları şaşırttı! Meltem Yılmazkaya, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 13 yaşında animatörlük yapmaya başlayan Yılmazkaya, aşkın ebedi olduğuna inanmayanlardan. Daha önce verdiği bir röportajında, "Ben aşkın ebedi olduğuna inanmıyorum. Tabii kavuştuğunuz sürece." diyen ünlü oyuncunun hayatını araştıranlar bu fotoğrafı belkide ilk kez görecek. İşte oyunculuğu adından söz ettiren Güldür Güldür Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya'nın, 'Hiç değişmemişsin' dedirten görüntüsü...