Armağan Çağlayan 4,5 saatlik ameliyattan çıktı! İlk açıklama geldi! İşte son sağlık durumu...

Kansere yakalanan Armağan Çağlayan 4,5 saatlik ameliyattan çıktı! Televizyon yapımcısı ve programcısı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini üzen bir haber duyurmuştu. "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi" diyen Armağan Çağlayan, dün ameliyat oldu. Akciğerinde kitle tespit edildiğini ve yapılan tetkikler sonucunda kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğunu söyleyen Çağlayan'ın ameliyatı 4,5 saat sürdü. Ünlü yapımcının sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama da geldi. İşte detaylar...