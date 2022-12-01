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Fazıl Say Ece Dağıstan çifti boşandı! Ece Dağıstan ile adliyeye el ele gelen Fazıl Say’dan ilk açıklama...

Fazıl Say Ece Dağıstan çifti boşandı! Ece Dağıstan ile adliyeye el ele gelen Fazıl Say’dan ilk açıklama...
01.12.2022 11:10

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Ünlü piyanist Fazıl Say, 2019 yılında dünyaevine girdiği meslektaşı Ece Dağıstan ile boşandıklarını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. İtalya’nın Milano kentinde nikâh masasına oturan çiftten Fazıl Say, “Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile” diyerek detayları anlattı. İşte Fazıl Say’ın o paylaşımı...

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Piyanist Fazıl Say ve Ece Dağıstan 2019 yılında İtalya'nın Milano kentinde nikâh masasına oturmuştu.

Say, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla bugün Dağıstan ile boşandıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından mahkeme çıkışı el ele çekilen fotoğraflarını paylaşan Say, şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık.

Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile.

Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman.

Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şefkat dolu 7 yıllık bir sevgililik.

Ben biliyorum.

Dostlarım biliyor.

Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, "bir ve iki birey arasında" bocalıyor,

Bazen, dertlere yeniliyor,imkan olamıyor bir çıkışa, hem "her şeye", hem de "hiç bir şeye" yol alan ömürlerimizde.

İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun.

Ece hep iyi olsun.

Böyle daha iyi belki.

Yeni bir "büyük" sayfa açılıyor "büyük dönem" başlıyor, şimdi, yalnız hayatımda, iyi bir güzergah çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye.

Dostlarımla, Hepimiz üzgünüz bugün.

Sevgiyle, saygıyla.

İçtenlikle.

Fazıl

30.11.2022

İstanbul"

NE OLMUŞTU?
Üç yıl önce evlenen Fazıl Say ile Ece Dağıstan, yaptıkları açıklamayla dikkatleri üzerine çekmişti. Evlendikten sonra hiç birlikte yaşamadıklarını söyleyen çiftten Dağıstanlı "Biz sevgililiğe devam ediyoruz.

Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz" derken Say ise "Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var" diye konuşmuştu.

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