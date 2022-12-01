SON DAKİKA: Kansere yakalanan Armağan Çağlayan 4,5 saatlik ameliyattan çıktı! İlk açıklama geldi! İşte son sağlık durumu...

Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde yeniden görüşmek dileğiyle…