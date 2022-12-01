SON DAKİKA: Kansere yakalanan Armağan Çağlayan 4,5 saatlik ameliyattan çıktı! İlk açıklama geldi! İşte son sağlık durumu...
SON DAKİKA: Kansere yakalanan Armağan Çağlayan 4,5 saatlik ameliyattan çıktı! Televizyon yapımcısı ve programcısı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini üzen bir haber duyurmuştu. "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi" diyen Armağan Çağlayan, dün ameliyat oldu. Akciğerinde kitle tespit edildiğini ve yapılan tetkikler sonucunda kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğunu söyleyen Çağlayan'ın ameliyatı 4,5 saat sürdü. Ünlü yapımcının sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama da geldi. İşte detaylar...
01.12.2022 01:32 - Son Güncelleme: 01.12.2022 01:42
Televizyon yapımcısı ve programcısı Armağan Çağlayan, geçen günlerde yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü.
Ünlü yapımcı, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.
Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım. Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi'ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz.