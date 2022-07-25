Alişan'ın eşi Buse Varol'dan ''Mezarlığa gitmedi'' iddialarına tarihi ayar: 'Vefasız riyakar iyi niyetimi suistimal ederlerse...'

'Dostlar Mahallesi' dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı türkücü Alişan ile ilişkilerini 6 Mayıs 2018 tarihinde evlilikle taçlandıran Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alan ünlü oyuncu, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde, Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın yıl dönümünde mezarının başında olmadığı iddia edilen Buse Varol, önceki akşam Instagram hesabında takipçileriyle soru cevap yaptı. Anma iddialarına yanıt da veren Buse Varol'un açıklamaları kısa sürede çok konuşuldu.