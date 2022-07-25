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Keseyi açtı! Demet Özdemir'den müstakbel eşi Oğuzhan Koç'a milyonluk saat

Keseyi açtı! Demet Özdemir'den müstakbel eşi Oğuzhan Koç'a milyonluk saat
25.07.2022 11:21

OTOMATİK OYNAT

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı! Aşklarının sembolü olacak hediyenin ücreti ağızları açık bıraktı. Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Nusret Gökçe, Hacı Sabancı derken bir fiyatı dudak uçuklatan saat haberi de Demet Özdemir'in müstakbel eşi Oğuzhan Koç'tan geldi. Ağustos sonunda nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, son hazırlıklarını tamamlıyor. Çift, birbirlerine alacakları düğün hediyesine oldukça özeniyor. İşte Demet ile Oğuzhan'ın aşklarının sembolü olacak o saatin fiyatı...

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Demet Özdemir müstakbel eşi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı! Aşklarının sembolü olacak hediyenin ücreti ağızları açık bıraktı

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