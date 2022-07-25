Dijital platformda yayınlanan dizisinin 2. sezon çekimlerini tamamlayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, soluğu Bodrum'da aldı.

KAZA YAPTI

Bodrum'da tatili devam eden Cem Yılmaz, talihsiz bir kazaya karıştı. Cem Yılmaz lüks aracı ile bir taksiye çarptı.

Cem Yılmaz, talihsiz kazanın ardından taksi şoförüyle tutanak tuttu.

LÜKS ARACINI SERVİSE GÖNDERDİ

Garajında milyon dolarlık otomobiller olan ünlü komedyen Yılmaz, kaza yaptığı aracı servise gönderdi.

CEM YILMAZ'IN SAĞLIK DURUMU

Yaşanan trafik kazasında Yılmaz, şans esere yara almadan kurtuldu. Tatiline devam eden komedyenin yaz sonuna kadar Bodrum'da kalacağı öğrenildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kaza haberiyle gündeme gelen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunarak olayın 10 gün önce gerçekleştiğini söyledi.

"NEREDEYSE KAZAYI UNUTTUK"

Twitter'dan paylaşım yapan Yılmaz, "10 gün önce bir taksici arkadaşla çarpıştık. Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk. Sağolsun eş dost telaş yapmış 'ölümden döndü' haberi görünce. Ölümden dönen mi var :) Elbette ölümden dönmedim direkt o yolda ilerliyorum teşekkürler" dedi.