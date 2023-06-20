Neslihan Atagül'ün bebek heyecanı! Emir komuta zincirini kurdu şartları sıraladı harekete geçti! Kadir Doğulu'nun tarikat lideri 'Baba Eren'den onay çıktı. Bu iddia ortalığı karıştıracak cinsten! Kadir Doğulu'nun kadınlarla görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından iddialar peş peşe geliyor. Aylardır magazin gündeminden düşmeyen Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu skandal ifşaların ardından soluğu Kıbrıs tatilinde almıştı. 'Boşanma yok' diyen Neslihan Atagül'ün bebek kararı aldığı ortaya çıkmış ayrıca Doğulu çiftinin çift terapistine gittiği ileri sürülmüştü. Bomba bir iddiaya göre Neslihan Atagül şartlar koydu ve bu şartlar içinde tüp bebek tedavisi de var... Hatta Kıbrıs tatili de tamamen bu yüzdenmiş... İşte detaylar...