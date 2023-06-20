Çağla Şıkel oğlundan aldığı cevaba inanamadı: Değişik bu çocuk...

Şarkıcı Emre Altuğ ile 2008'de nikah masasına oturan ve 2015'te boşanan ünlü model Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve aile pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Şıkel, oğullarıyla yaptığı paylaşımlara yenilerini ekledi. Şıkel, ilk olarak büyük oğlu Kuzey'in mezuniyet töreninden paylaşımlarda bulundu. Daha sonra ise küçük oğlu ile bahçe sohbetini yayınlayan ünlü model, Uzay'dan aldığı yanıtla şaşkına döndü ve "Değişik bu çocuk" ifadelerini kullandı. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımları...