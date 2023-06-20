Neslihan Atagül’ün bebek heyecanı! Emir komuta zincirini kurdu şartları sıraladı harekete geçti! Kadir Doğulu’nun tarikat lideri ’Baba Eren...’

KIBRIS TATİLİ BEBEK İÇİNMİŞ!



Girne'de kendilerine ev baktıkları ve 15 milyon lirayı gözden çıkardıkları iddia edildi. Onur Akay, Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül tüp bebek tedavisine başladığını ve Atagül'ün Doğulu'ya şartlar koyduğunu ileri sürdü.