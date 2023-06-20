Neslihan Atagül'ün bebek heyecanı! Emir komuta zincirini kurdu şartları sıraladı harekete geçti! Kadir Doğulu'nun tarikat lideri 'Baba Eren...'
Neslihan Atagül'ün bebek heyecanı! Emir komuta zincirini kurdu şartları sıraladı harekete geçti! Kadir Doğulu'nun tarikat lideri 'Baba Eren'den onay çıktı. Bu iddia ortalığı karıştıracak cinsten! Kadir Doğulu'nun kadınlarla görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından iddialar peş peşe geliyor. Aylardır magazin gündeminden düşmeyen Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu skandal ifşaların ardından soluğu Kıbrıs tatilinde almıştı. 'Boşanma yok' diyen Neslihan Atagül'ün bebek kararı aldığı ortaya çıkmış ayrıca Doğulu çiftinin çift terapistine gittiği ileri sürülmüştü. Bomba bir iddiaya göre Neslihan Atagül şartlar koydu ve bu şartlar içinde tüp bebek tedavisi de var... Hatta Kıbrıs tatili de tamamen bu yüzdenmiş... İşte detaylar...
Neslihan Atagül'ün bebek heyecanı! Emir komuta zincirini kurdu şartları sıraladı, harekete geçti! Kadir Doğulu'nun tarikat lideri 'Baba Eren' onay verdi hazırlıklar başladı.
Yaşananların ve peş peşe gelen skandal iddiaların ardından geçtiğimiz günlerde çift bebek haberiyle gündeme geldi. Bir magazin programında Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun bebek istediği iddia edildi. Ancak iddia yalnızca bununla kalmadı.
İŞTE OLAY İDDİALAR!
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun çift terapistine gittiği, çocuk sahibi olmak istedikleri ve bağlı oldukları tarikatla daha yakın olmaya başladıkları ileri sürüldü.
KIBRIS TATİLİ BEBEK İÇİNMİŞ!
Girne'de kendilerine ev baktıkları ve 15 milyon lirayı gözden çıkardıkları iddia edildi. Onur Akay, Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül tüp bebek tedavisine başladığını ve Atagül'ün Doğulu'ya şartlar koyduğunu ileri sürdü.