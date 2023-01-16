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Acun Ilıcalı’dan Nagaihan Karadere’ye olay sözler!

Acun Ilıcalı’dan Nagaihan Karadere’ye olay sözler!
16.01.2023 10:49 - Son Güncelleme: 16.01.2023 10:49

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Survivor 2023'ün ilk bölümü yayınlanmadan önce Survivor Panorama'ya katılan Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. Ilıcalı, yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunan Karadere'ye cevap verirken fenomen yarışmacının paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Geçen günlerde Karadere ile arasının bozuk olduğu iddialarıyla gündem olan Demet Akalın'dan da şaşırtan bir paylaşım geldi. Öte yandan Nagihan Karadere'nin kanser olduğu iddiası hayranlarını kahretti. İşte detaylar...

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