Kainatın en güzel kızı belli oldu!

Listede bir Türk de var! Dünyanın En Güzel Kadınları listesinin ardından bu yıl 71'incisi düzenlenen Miss Universe yani Kâinat Güzellik Yarışması sonuçlandı. ABD'nin New Orleans şehrinde düzenlenen yarışmada ilgi çekici anlar yaşandı. Dünyayı saran savaş ve krizlerin etkisinde geçen yarışmadaki açıklamalar ve kostümler dikkat çekerken kazanan ABD'li güzel tarihe geçti. Yarışmacılardan birinin annesinin jüride yer aldığı söylentisi torpil tartışmalarını gündeme getirdi. İşte yarışmada bir de Türk güzelin yer aldığı 2022 (Miss Universe) kainatın en güzel kızı...