Acun Ilıcalı ile birbirine girmişti! Batuhan Karacakaya Survivor'dan kazandığı arabayı aldı mı? Demet Akalın "Sonunda verdiler mi?" deyince Batuhan'dan gelen cevap gündeme bomba gibi düştü. Survivor 2022 All-Star'da, Batuhan Karacakaya'nın finale çıkamamasının yankıları hala sürüyor. Final adaylarından biri olarak görülürken, Survivor'ı 3.olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya'nın sevenleri, sosyal medyada adeta çılgına döndü. Acun Ilıcalı'nın Batuhan Karacakaya'ya yazdığı mektubun bunda etkili olduğu iddia edilirken, Karacakaya'nın annesinin paylaşımı ortalığı karıştırmıştı. 'Batuhan'a arabayı vermediler' iddiaları gündemdeyken oyuncudan bir paylaşım geldi. Demet Akalın ise "Sonunda arabayı verdiler mi?" sorusuyla dikkat çekti. İşte Karacakaya'nın yanıtı...