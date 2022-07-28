Haberler Magazin Videoları Ece Erken'in kalp acısı dinmiyor! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti o paylaşım kahretti: "Sensiz ilk kez..."

Ece Erken'in kalp acısı dinmiyor! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti o paylaşım kahretti: "Sensiz ilk kez..."

Ece Erken'in kalp acısı dinmiyor! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti o paylaşım kahretti: "Sensiz ilk kez..."
28.07.2022 11:57 - Son Güncelleme: 28.07.2022 12:00

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Ece Erken'in kalp acısı dinmiyor! Eşi Şafak  Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti ünlü sunucu ve oyuncu Ece... Haziran 2021'de dünyaevine girdiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı hain bir saldırı sonrası 27 Ocak 2022 günü kaybeden Ece Erken, kötü günleri geride bırakmak için oğluna sımsıkı tutundu. Şimdilerde evladı ile tatilde olan Ece, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinden gelen, "Ne çabuk kendine geldin?" yorumu ile gündeme gelmişti. O takipçiye cevap vermeyi ihmal etmeyen Ece'den yeni bir paylaşım geldi. Ece Erken Instagram'dan paylaştığı videoya yürek sızlatan bir not yazdı. İşte detaylar...

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Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etmişti. Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Erken, şu sıralar oğluyla birlikte tatil yapıyor.

Son olarak havuz başından pozlarını paylaştı. Erken gelen bir yoruma ise isyan etmişti.

"Ne çabuk kendine geldin hani ilaçla yaşıyordun? Timsah gözyaşların biti galiba" diyen takipçisine, "Ne istiyorsunuz mesela öleyim mi? Evladım her gün mutsuz mu görsün? Başınıza gelir yapmayın" diyen Ece'den yeni paylaşım geldi.

Oğlu ile tatiline devame den Ece Erken, Instagram'dan paylaştığı video ile sevenlerini üzdü.

Ece Erken'in kalp acısı dinmiyor! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti o paylaşım kahretti: "Sensiz ilk kez..."

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