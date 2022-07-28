Ece Erken'in kalp acısı dinmiyor! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti o paylaşım kahretti: "Sensiz ilk kez..."

Ece Erken'in kalp acısı dinmiyor! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti ünlü sunucu ve oyuncu Ece... Haziran 2021'de dünyaevine girdiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı hain bir saldırı sonrası 27 Ocak 2022 günü kaybeden Ece Erken, kötü günleri geride bırakmak için oğluna sımsıkı tutundu. Şimdilerde evladı ile tatilde olan Ece, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinden gelen, "Ne çabuk kendine geldin?" yorumu ile gündeme gelmişti. O takipçiye cevap vermeyi ihmal etmeyen Ece'den yeni bir paylaşım geldi. Ece Erken Instagram'dan paylaştığı videoya yürek sızlatan bir not yazdı. İşte detaylar...