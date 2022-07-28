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Rafet El Roman eski eşi Tuğba Altıntop tatil paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Rafet El Roman eski eşi Tuğba Altıntop tatil paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı
28.07.2022 17:29 - Son Güncelleme: 28.07.2022 17:30

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Öncesinde modellik yapıyordu ama hepimiz onu Rafet El Roman'ın eşi olarak tanıdık... 2 çocuk sahibi olan Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop olaylı bir biçimde boşanmıştı. Sonrasında sessizliğe gömülen Tuğba Altıntop şimdilerde müzikle uğraşıyor. Ancak tüm bunlar bir yana Tuğba Altıntop şu sıralar geçirdiği akıllara zarar değişimle gündemde. Uzun bir aradan sonra 2.Sayfa programına izleyici karşına çıkan Altıntop, son olarak Instagram'da paylaştığı tatil pozlarıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte o pozlar...

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