Kuruluş Osman 1. bölüm ilk sahne: Ertuğrul beyimizin ocağı çoktan harlanmış

Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İşte Kuruluş Osman dizisinin ATV'de yayınlanan ilk sahnesi: Babamın kutlu sancağını asla düşürmeyeceğiz!
Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İşte Kuruluş Osman dizisinin ATV'de yayınlanan ilk sahnesi: Babamın kutlu sancağını asla düşürmeyeceğiz!
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