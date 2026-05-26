Var Mısın Yok Musun 28 Mayıs’ta atv’de ilk bölümüyle yayında
Televizyon tarihinin en çok izlenen ve hayalleri gerçeğe dönüştüren efsane yarışma programı "Var Mısın Yok Musun", ünlü sunucu Esra Erol’un sunumuyla ekranlara muhteşem bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor; yarışmacıların kutularındaki büyük ödül için heyecan dolu kararlar vereceği, ilk bölümüyle 28 Mayıs Perşembe saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
KURULUŞ OSMAN İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider.
DÜNDAR BEY'İN AMACI NE?
Dündar Bey'in maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir.
KANLI BİR OPERASYON İÇİN HAREKETE GEÇİYOR
Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar.
OSMAN BEY DÜŞMANLARIN PLANINI BOZUYOR
Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar.
OSMAN İÇİN MÜCADELE BAŞLIYOR
Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.