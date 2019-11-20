Açelya Özcan kimdir? atv'nin heyecanla beklenen dizisi Kuruluş Osman 1. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Kuruluş Osman'ın kadrosu açıklandıktan sonra oyuncuları merak edilmeye başlandı. Dizide 'Ayşe Hatun' karakterine hayat verecek Açelya Özcan'ın ismi Google'da en çok aranılanlar listesinde yer alıyor. Peki, Açelya Özcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Kuruluş Osman'ın Ayşe Hatun'u Açelya Özcan'ın hayat hikayesi...
AÇELYA ÖZCAN KİMDİR?
Açelya Özcan, 28 Haziran 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Özcan, 2009 yılında Akademi 35 Buçuk'ta tiyatro ve uygulamalı kamera önü oyunculuğu eğitimi aldı.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müziğe de ilgili olan Açelya Özcan, Cem Köksal Müzik Atölyesi'nde şan ve armoni eğitimi aldı. Özcan, 2005 yılından beri Sovereign Symphony isimli progressive rock grubunun vokalistliğini yapıyor.
OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
2015 – Tutar mı Tutar – Tomris TV Dizisi
2014 – Kiraz Mevsimi – Gizem TV Dizisi
2013 – Kibarlık Budalası – Lucille TV Dizisi
2013 – Ayhan Hanım – Hemşire Sinema Filmi
2013 – Müzikallere Selam (müzikal tiyatro oyunu) – Şamran Hanım
2012 – Aşkın Halleri – İnci TV Dizisi
2011 – Sensiz Olmaz – Sena TV Dizisi
2009 – Martı – Nina Mihalayeviç Zareçnaya Tiyatro
2008 – Bir Yaz Gecesi Rüyası – Helena Tiyatro
2007 – AMPHITRION 2000 – Alkmene Tiyatro
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