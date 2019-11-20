Kuruluş Osman için yeni bir dünya kuruldu! Kuruluş Osman oyuncuları Alp'lik eğitimi için dağlarda kaldı
Kuruluş Osman bu akşam Atv ekranlarında tüm dünyayı ekrana kilitleyecek! Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ, sadece iyi bir dizi yapmadıklarını, iyi bir endüstri kurduklarını belirterek, "Dünyanın her yerinde kahraman ecdadımızın hikayesi, onların muzafferiyet duygusu, fetih ruhu, insanlığa bakış açısı, dünyayı yeniden tasarlama kuvvetleri ve kudretlerini bütün cihan izleyecek." dedi. Bozdağ, dizi için yeniden bir dünya kurulduğunu aktararak Kuruluş Osman oyuncularının Alp'lik eğitimi için dağlarda kaldığını da sözlerine ekledi. İşte Kuruluş Osman'ın varoluş hikayesi...
"Diriliş Ertuğrul", "Mehmetçik Kutülamare" ve "Yunus Emre" gibi dizileriyle tanınan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği "Kuruluş Osman", bugün ilk kez izleyiciyle buluşacak. Bozdağ: Bu kadar büyük bir çalışmayı bu kadar kısa sürede yapabilen ender ekiplerden biriyiz. Sadece Türkiye açısından söylemiyorum, dünyada da öyle. Kuruluş Osman'da kendi ezberimizi bozmamız gerektiğine inandım. Yazdığım işten, tasarladığım dünyadan mutlu olmak istiyorum. Temel ilkemiz, kendi izleyip de beğenmeyeceğimiz bir işi izleyiciye izletmemek. Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı ziyaretimize geldi. Ortak proje üzerinde mutabakata vardık, anlaşma yapıldı. Artık çekimlere başlamak üzereyiz. Onun için de dev bir plato ve dekor kuruyoruz.
"SADECE İYİ BİR DİZİ YAPMADIK İYİ BİR ENDÜSTRİ KURDUK"
Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, sadece iyi bir dizi yapmadıklarını, iyi bir endüstri kurduklarını belirterek, "Dünyanın her yerinde kahraman ecdadımızın hikayesi, onların muzafferiyet duygusu, fetih ruhu, insanlığa bakış açısı, dünyayı yeniden tasarlama kuvvetleri ve kudretlerini bütün cihan izleyecek." dedi.
İzleyicinin tepkisini çok merak ettiğine işaret eden Bozdağ, "Kuruluş Osman'da kendi ezberimizi bozmamız gerektiğine inandım. Beş yıl bir diziye hayat verdik. Senaryosunu yazıp tasarladık, hikayeyle birlikte ekrana getirdik. Ben bambaşka bir proje hazırlamayı hayal ettim. Bir süre sonra her gün aynı yemekten yerseniz bıkma durumu var. Sadece izleyici açısından değil, kendimiz üretirken de heyecanlanıyoruz. Nihayetinde izleyiciye iş yapıyoruz ama evvela kendime de iş yapmak istiyorum. Yazdığım işten, tasarladığım dünyadan mutlu olmak istiyorum. O yüzden temel ilkemiz, kendi izleyip de beğenmeyeceğimiz bir işi izleyiciye izletmemek." ifadelerini kullandı.