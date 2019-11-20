Kuruluş Osman için yeni bir dünya kuruldu! Kuruluş Osman oyuncuları Alp'lik eğitimi için dağlarda kaldı

"Diriliş Ertuğrul", "Mehmetçik Kutülamare" ve "Yunus Emre" gibi dizileriyle tanınan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği "Kuruluş Osman", bugün ilk kez izleyiciyle buluşacak. Bozdağ: Bu kadar büyük bir çalışmayı bu kadar kısa sürede yapabilen ender ekiplerden biriyiz. Sadece Türkiye açısından söylemiyorum, dünyada da öyle. Kuruluş Osman'da kendi ezberimizi bozmamız gerektiğine inandım. Yazdığım işten, tasarladığım dünyadan mutlu olmak istiyorum. Temel ilkemiz, kendi izleyip de beğenmeyeceğimiz bir işi izleyiciye izletmemek. Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı ziyaretimize geldi. Ortak proje üzerinde mutabakata vardık, anlaşma yapıldı. Artık çekimlere başlamak üzereyiz. Onun için de dev bir plato ve dekor kuruyoruz.