Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesi adeta ablası gibi...
Kuruluş Osman bu akşam Atv ekranlarında izleyici ile buluşıyor! Milyonların beklediği Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren Aslıhan Karalar'ın özel hayatı Kuruluş izleyicileri tarafından mercek altına alındı. Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde doğdu. Küçük yaşlarda piyona ve bale eğitimi aldı. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okudu. Ortaokulda Fransızca öğrenmeye başlayan Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme eğitimini tamamladı. 2017 Best Model of The World birincisi oldu. Kuruluş Osman fragmanında dikkat çeken Aslıhan Karalar'ın Instagram hesabını inceleyen sosyal medya kullanıcıları annesini görünce şoke oldu. İşte Kuruluş'un Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesi...
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde doğdu. Küçük yaşlarda piyona ve bale eğitimi aldı. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okudu. Ortaokulda Fransızca öğrenmeye başlayan Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme eğitimini tamamladı. 2017 Best Model of The World birincisi oldu. Kuruluş Osman da Burak Özçivit ile partner olacağı haberlerinin çıkmasıyla özel hayatı mercek altına alınan Aslıhan Karalar'ın annesini görenler şoke oldu. Abla Kardeş gibi görünen anne - kız sosyal medya gündemine oturdu. Son dönemlerin dikkat çeken ismi olan Aslıhan Karalar'ın güzelliğini annesinden aldığı yönünde yorumlar yapıldı. İşte Kuruluş'un Burçin hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesi ve diğer ünlülerin annesi...