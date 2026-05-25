Müge Anlı'da kan donduran şüpheli bebek ölümü olayı: Eski eşten savcılığa suç duyurusu

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 13:55 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026 14:02

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın canlı yayınında günlerdir işlenen Döne Duygu Poyraz vakasında, kamuoyunun kanını donduran yeni bir gelişme yaşandı. Geniş bir dolandırıcılık ağı iddiasıyla ekrana gelen Poyraz hakkındaki dosyada, geçmişte hayatını kaybeden bir bebeğin ölümüyle ilgili çok ciddi şüpheler ve iddialar ortaya atıldı. Programda dile getirilen ağır ithamların ardından, hayatını kaybeden bebeğin babası Celal Poyrazoğlu ve halası Hatice Arslan hukuki süreci başlatma kararı aldı. Şok edici iddiaların ardından eski eşi Celal Poyrazoğlu ve ablası Hatice Arslan şikayetçi olmak üzere savcılığa başvurdu.

Döne Duygu Poyraz'ın üzerindeki iddialardan şüphesiz en iç karartıcı olan bebeğinin ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıydı. Kaybettiği bebeğine yönelik artan şüpheler üzerine Celal Poyrazoğlu ve ablası Hatice Arslan Döne Duygu Poyraz'dan şikayetçi olmak üzere adliyenin yolunu tuttu.