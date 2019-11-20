Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in ikizi ortaya çıktı! Ayırt edebilene aşk olsun
Kuruluş Osman atv ekranlarındaki yolculuğuna başladı, Burak Özçivit gündemde. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit sosyal medyayı da sallıyor. Sebep mi? Bir ikizinin ortaya çıkması. Aynı zamanda Burak Özçivit'in dublörlüğünü de yapan bu genç, Burak Özçivit'e olan benzerliği ile ağızları açık bırakıyor. Bakalım iki Burak'ı birbirinden ayırt edebilecek misiniz?
20.11.2019 17:50
- Son Güncelleme: 20.11.2019 17:50
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