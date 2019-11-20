GaleriMagazin

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in ikizi ortaya çıktı! Ayırt edebilene aşk olsun

Kuruluş Osman atv ekranlarındaki yolculuğuna başladı, Burak Özçivit gündemde. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit sosyal medyayı da sallıyor. Sebep mi? Bir ikizinin ortaya çıkması. Aynı zamanda Burak Özçivit'in dublörlüğünü de yapan bu genç, Burak Özçivit'e olan benzerliği ile ağızları açık bırakıyor. Bakalım iki Burak'ı birbirinden ayırt edebilecek misiniz?

20.11.2019 17:50 - Son Güncelleme: 20.11.2019 17:50
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in ikizi ortaya çıktı! Ayırt edebilene aşk olsun

Kuruluş Osman ile ekranlara geri dönen Burak Özçivit'in bir ikizi olduğunu biliyor muydunuz?

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in ikizi ortaya çıktı! Ayırt edebilene aşk olsun

Görenler aralarında fark bulamıyor. Bakalım siz ayırt edebilecek misiniz?

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in ikizi ortaya çıktı! Ayırt edebilene aşk olsun

YOK BÖYLE BENZERLİK

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in ikizi ortaya çıktı! Ayırt edebilene aşk olsun

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in İngiliz model Penny Lane'e benzerliği konuşulmuştu.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in ikizi ortaya çıktı! Ayırt edebilene aşk olsun

Meriç Aral ve Aslıhan Gürbüz'ün benzerliği insanların onları karıştırmasına sebep olabiliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesi adeta ablası gibi...
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesi adeta ablası gibi...